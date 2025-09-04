TASS (TELEGRAM) * AUSTRIA: «L’UE DEVE COLLABORARE CON LA RUSSIA PER COSTRUIRE SICUREZZA COMUNE, HA DICHIARATO KICKL CAPO DEL PIÙ GRANDE PARTITO DI OPPOSIZIONE»

00.36 - giovedì 4 settembre 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
L’Unione Europea deve collaborare con la Russia per costruire l’architettura di sicurezza comune, ha dichiarato Herbert Kickl, capo del Partito della Libertà, il più grande partito di opposizione in Austria.
///
The European Union needs to cooperate with Russia for building the common security architecture, said Herbert Kickl, the head of the Freedom Party, the largest opposition party in Austria.
Categoria news:OPINIONEWS ITALIA