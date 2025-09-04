Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * AUSTRIA: «L’UE DEVE COLLABORARE CON LA RUSSIA PER COSTRUIRE SICUREZZA COMUNE, HA DICHIARATO KICKL CAPO DEL PIÙ GRANDE PARTITO DI OPPOSIZIONE»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
00.36 - giovedì 4 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

L’Unione Europea deve collaborare con la Russia per costruire l’architettura di sicurezza comune, ha dichiarato Herbert Kickl, capo del Partito della Libertà, il più grande partito di opposizione in Austria.

///
The European Union needs to cooperate with Russia for building the common security architecture, said Herbert Kickl, the head of the Freedom Party, the largest opposition party in Austria.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.