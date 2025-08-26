11.41 - martedì 26 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Cosa sappiamo dell’attacco notturno di droni dell’Ucraina contro le regioni russe:

Il 26 agosto, tra le 12:00 e le 6:10 ora di Mosca (tra le 21:00 e le 3:00 GMT), le forze di difesa aerea allertate hanno intercettato e distrutto 43 veicoli aerei senza pilota ucraini (UAV), ha dichiarato il Ministero della Difesa russo.

Le restrizioni temporanee imposte agli arrivi e alle partenze degli aerei negli aeroporti di San Pietroburgo, Nizhnekamsk, Kazan, Nizhny Novgorod, Pskov e Volgograd sono state revocate.

La compagnia aerea di bandiera russa Aeroflot ha dichiarato di essere stata costretta a modificare il suo programma di voli, ritardando gli orari di partenza e cancellando alcuni voli a causa delle restrizioni negli aeroporti della Russia.

I detriti di un drone hanno danneggiato le finestre di tre case private e un’autovettura nell’insediamento di Zagorye nel distretto Slantsevsky della Regione di Leningrado, ha riferito il governatore Alexander Drozdenko; l’incidente non ha provocato feriti.

Le forze di difesa aerea del Ministero della Difesa russo hanno respinto un attacco UAV ucraino su larga scala nel sud della Regione di Volgograd; in via preliminare, i detriti di un drone hanno danneggiato una dependance in una comunità residenziale a sud di Volgograd, senza che vi fossero feriti.

L’esercito ucraino ha utilizzato un totale di 2.300 proiettili di varie munizioni per colpire obiettivi civili, ha dichiarato Rodion Miroshnik, ambasciatore del Ministero degli Esteri russo che supervisiona i crimini del regime di Kiev.

Ben 121 persone, tra cui otto minori, sono state ferite e altre 19, tra cui un bambino, sono state uccise a causa degli attacchi dell’esercito ucraino nel corso dell’ultima settimana, ha detto Miroshnik.

What we know about Ukraine’s overnight drone attack on Russian regions:

On August 26, between 12:00 a.m. and 6:10 a.m. Moscow time (between 9:00 p.m. and 3:00 a.m. GMT), alert air defense forces intercepted and destroyed 43 Ukrainian unmanned aerial vehicles (UAVs), the Russian Defense Ministry said.

Temporary restrictions that were placed on the arrivals and departures of aircraft at airports in St. Petersburg, Nizhnekamsk, Kazan, Nizhny Novgorod, Pskov, and Volgograd have now been lifted.

The Russian flagship airline Aeroflot said that it was forced to make changes to its flight schedule by delaying departure times and canceling some flights due to restrictions at airports of Russia.

Drone debris damaged the windows of three private houses and a passenger car in the settlement of Zagorye in the Slantsevsky district of the Leningrad Region, Governor Alexander Drozdenko reported; the incident resulted in no injuries.

Russia’s Defense Ministry’s air defense forces repelled a large-scale Ukrainian UAV attack on the southern Volgograd Region; preliminary, drone debris damaged an outbuilding in a residential community south of Volgograd, with no people injured.

The Ukrainian army used a total of 2,300 rounds of various munitions to hit civilian targets, said Rodion Miroshnik, the Russian Foreign Ministry’s ambassador-at-large overseeing the Kiev regime’s crimes.

As many as 121 people, including eight minors, were injured, and 19 others, including one child, were killed due to the Ukrainian army’s attacks over the past week, Miroshnik said.