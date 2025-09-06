TASS (TELEGRAM) * «ATTACCO UCRAINO AL CENTRO PNP DI ZAPOROZHYE, NESSUN DANNO ALLA CENTRALE NUCLEARE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
L’esercito ucraino ha attaccato il centro di formazione del PNP di Zaporozhye utilizzando dei droni, ha riferito il PNP su Telegram.
“L’attacco è avvenuto a 300 metri di distanza dalla centrale elettrica.
L’incendio e i danni critici sono stati evitati.
I livelli e le condizioni per il funzionamento sicuro delle centrali nucleari non sono stati violati.
Il livello di radiazioni è normale.
La centrale nucleare continua a funzionare come di consueto”, si legge nel comunicato stampa.
///
The Ukrainian army has attacked the Zaporozhye NPP’s training center using drones, the NPP reported on Telegram.
“The strike was 300 meters away from the power unit.
Fire and critical damage were avoided.
The levels and conditions for the NPPs safe operation were not violated.
The radiation level is normal.
The NPP continues to operate as usual,” the news release said.