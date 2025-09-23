TASS (TELEGRAM) * ASSEMBLEA ONU: «TRUMP, I PUNTI CHIAVE DELLE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI ALL’80ESIMA SESSIONE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
I punti chiave delle dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump all’80esima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Sulle Nazioni Unite.
Le Nazioni Unite sono inattive nel risolvere le crisi internazionali.
Attualmente non sta realizzando il suo potenziale.
L’organizzazione mondiale spende in modo inefficace.
Per il conflitto ucraino.
Washington sta lavorando duramente per risolvere il conflitto in Ucraina.
Il conflitto ucraino è iniziato a causa degli errori commessi dalla precedente leadership statunitense.
Il Presidente degli Stati Uniti ha criticato l’India, la Cina e gli alleati NATO degli Stati Uniti per l’acquisto di petrolio e gas naturale russo.
Ha promesso di discutere con i leader europei la cessazione dei loro acquisti di petrolio russo.
Gli Stati Uniti sono pronti a imporre nuove tariffe se la Russia non accetta le proposte per la risoluzione del conflitto ucraino.
Sugli affari esteri.
Gli Stati Uniti sono pronti a guidare lo sforzo internazionale per garantire il rispetto della Convenzione sulle armi biologiche.
Washington lancerà nuovi attacchi contro i cartelli della droga legati al Venezuela.
Key takeaways from US President Donald Trump’s statements at the 80th session of the UN General Assembly:
On the United Nations
The UN is inactive in settling international crises
It is currently not fulfilling its potential
The world organization spends ineffectively
On the Ukrainian conflict
Washington is working hard to settle the conflict in Ukraine
The Ukrainian conflict started due to mistakes made by the former US leadership
The US president criticized India, China, and US’ NATO allies for purchasing Russian oil and natural gas
He promised to discuss with European leaders the cessation of their purchases of Russian oil
The US is ready to impose new tariffs if Russia does not agree to the proposals for the Ukrainian conflict settlement
On foreign affairs
The US is set to spearhead the international effort to ensure compliance with the Biological Weapons Convention
Washington will launch new strikes against drug cartels linked to Venezuela