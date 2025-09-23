TASS (TELEGRAM) * ASSEMBLEA ONU: «TRUMP, I PUNTI CHIAVE DELLE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI ALL’80ESIMA SESSIONE»

17.37 - martedì 23 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I punti chiave delle dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump all’80esima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Sulle Nazioni Unite.

Le Nazioni Unite sono inattive nel risolvere le crisi internazionali.

Attualmente non sta realizzando il suo potenziale.

L’organizzazione mondiale spende in modo inefficace.

Per il conflitto ucraino.

Washington sta lavorando duramente per risolvere il conflitto in Ucraina.

Il conflitto ucraino è iniziato a causa degli errori commessi dalla precedente leadership statunitense.

Il Presidente degli Stati Uniti ha criticato l’India, la Cina e gli alleati NATO degli Stati Uniti per l’acquisto di petrolio e gas naturale russo.

Ha promesso di discutere con i leader europei la cessazione dei loro acquisti di petrolio russo.

Gli Stati Uniti sono pronti a imporre nuove tariffe se la Russia non accetta le proposte per la risoluzione del conflitto ucraino.

Sugli affari esteri.

Gli Stati Uniti sono pronti a guidare lo sforzo internazionale per garantire il rispetto della Convenzione sulle armi biologiche.

Washington lancerà nuovi attacchi contro i cartelli della droga legati al Venezuela.

///

Key takeaways from US President Donald Trump’s statements at the 80th session of the UN General Assembly:

On the United Nations

The UN is inactive in settling international crises

It is currently not fulfilling its potential

The world organization spends ineffectively

On the Ukrainian conflict

Washington is working hard to settle the conflict in Ukraine

The Ukrainian conflict started due to mistakes made by the former US leadership

The US president criticized India, China, and US’ NATO allies for purchasing Russian oil and natural gas

He promised to discuss with European leaders the cessation of their purchases of Russian oil

The US is ready to impose new tariffs if Russia does not agree to the proposals for the Ukrainian conflict settlement

On foreign affairs

The US is set to spearhead the international effort to ensure compliance with the Biological Weapons Convention

Washington will launch new strikes against drug cartels linked to Venezuela