TASS (TELEGRAM) * ASSEMBLEA ONU: «MELANIA TRUMP NON INCONTRERÀ LA MOGLIE DI ZELENSKY»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
La First Lady statunitense Melania Trump ha deciso di non tenere un incontro bilaterale con la moglie di Vladimir Zelensky a New York durante l’80esima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nonostante le richieste di quest’ultimo, ha riferito il New York Post.
La verità è che la signora Zelenskaya ha contattato Melania diverse volte per organizzare un incontro, ma non c’è nessun incontro bilaterale. Non c’è nulla di formale.
Ha detto Marc Beckman, consigliere senior di Melania.
Come la nostra First Lady è molto educata, oggi ci saluterà, ma non c’è nessun incontro, nessuna conversazione sostanziale, nessun incontro.
///
US First Lady Melania Trump has decided not to hold a bilateral meeting with Vladimir Zelensky’s wife in New York during the 80th session of the UN General Assembly, despite the latter’s requests, the New York Post reported.
“The truth is that Mrs. Zelenskaya has reached out to Melania several times to set up a meeting, but there’s no bilateral meeting. There’s nothing formal,” Melania’s senior adviser Marc Beckman said.
“As our first lady is very polite, she’s going to say hello today, but there’s no sit-down, substantive conversation set, no meeting set,” he emphasized.