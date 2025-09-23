TASS (TELEGRAM) * ASSEMBLEA GENERALE ONU: TRUMP, «INAZIONE DA PARTE DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE, NEL RISOLVERE LE CRISI INTERNAZIONALI»

16.35 - martedì 23 settembre 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Parlando all’80esima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accusato l’organizzazione mondiale di inazione nel risolvere le crisi internazionali.
///
Speaking at the 80th session of the UN General Assembly, US President Donald Trump has accused the world organization of inaction in settling international crises.
Categoria news:OPINIONEWS ITALIA