TASS (TELEGRAM) * ASSEMBLEA GENERALE ONU: TRUMP, «INAZIONE DA PARTE DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE, NEL RISOLVERE LE CRISI INTERNAZIONALI»

16.35 - martedì 23 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Parlando all’80esima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accusato l’organizzazione mondiale di inazione nel risolvere le crisi internazionali.

Speaking at the 80th session of the UN General Assembly, US President Donald Trump has accused the world organization of inaction in settling international crises.

