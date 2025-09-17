TASS (TELEGRAM) * ARGENTINA: «IN MIGLIAIA A BUENOS AIRES PROTESTANO CONTRO IL VETO DEL PRESIDENTE MILEI ALL’AUMENTO DELLA SPESA PER UNIVERSITÀ E OSPEDALI PEDIATRICI»

22.57 - mercoledì 17 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Migliaia di argentini si sono riuniti a Buenos Aires per una manifestazione di protesta contro il veto del Presidente Javier Milei all’aumento della spesa per le università e gli ospedali pediatrici. Ha riferito un corrispondente della TASS. Video e foto: Yelena Kondratyeva/TASS.

Thousands of Argentinians gathered in Buenos Aires for a protest rally against President Javier Milei’s veto on increased spending for universities and children’s hospitals, a TASS correspondent reported.

Video and photos: Yelena Kondratyeva/TASS