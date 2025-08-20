TASS * (TELEGRAM) : ARGENTINA: “I LEGISLATORI ANNULLANO IL VETO DEL PRESIDENTE SULL’AUMENTO DEGLI AIUTI AI DISABILI, PROTESTE IN PIAZZA”

23.16 - mercoledì 20 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

In Argentina, i legislatori hanno votato per annullare il veto del Presidente sull’aumento degli aiuti alle persone con disabilità.

Durante la sessione, una protesta di diverse centinaia di persone ha avuto luogo davanti al palazzo del Congresso, come ha riferito un corrispondente della TASS.

Video e foto: Yelena Kondratyeva/TASS

///

In Argentina, lawmakers voted to override the president’s veto on increasing aid for people with disabilities.

During the session, a protest involving several hundred people took place in front of the Congress building, a TASS correspondent reported.

Video and photos: Yelena Kondratyeva/TASS