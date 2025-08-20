Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS

TASS * (TELEGRAM) : ARGENTINA: “I LEGISLATORI ANNULLANO IL VETO DEL PRESIDENTE SULL’AUMENTO DEGLI AIUTI AI DISABILI, PROTESTE IN PIAZZA”

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
23.16 - mercoledì 20 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

In Argentina, i legislatori hanno votato per annullare il veto del Presidente sull’aumento degli aiuti alle persone con disabilità.

Durante la sessione, una protesta di diverse centinaia di persone ha avuto luogo davanti al palazzo del Congresso, come ha riferito un corrispondente della TASS.

Video e foto: Yelena Kondratyeva/TASS

///
In Argentina, lawmakers voted to override the president’s veto on increasing aid for people with disabilities.

During the session, a protest involving several hundred people took place in front of the Congress building, a TASS correspondent reported.

Video and photos: Yelena Kondratyeva/TASS

Categoria news:
OPINIONEWS

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.