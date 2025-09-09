TASS (TELEGRAM) * ARAGHCHI, «TEHERAN PRONTA AD UN NUOVO PROTOCOLLO CON L’AIEA, L’IRAN DIFENDE I DIRITTI NUCLEARI»

18.28 - martedì 9 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Teheran è pronta a elaborare un nuovo protocollo di interazione con l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA), in seguito alla sospensione delle ispezioni dell’agenzia nei siti nucleari iraniani, ha dichiarato il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi in un incontro con il suo omologo egiziano, Badr Abdelatty.

“I due ministri hanno discusso il problema del nucleare iraniano. Sottolineando la posizione di principio dell’Iran sulla difesa dei suoi diritti e interessi nell’ambito del Trattato di Non Proliferazione Nucleare. Il Ministro degli Esteri iraniano ha espresso la disponibilità del suo Paese a elaborare un protocollo di relazioni tra l’Iran e l’AIEA nel nuovo ambiente dopo gli attacchi illegali degli Stati Uniti e del regime sionista (Israele – TASS), in linea con la legge [sulla sospensione della cooperazione con l’agenzia] approvata dal Parlamento”, ha dichiarato il Ministero degli Esteri iraniano.

///

Tehran is ready to work out a new protocol for interaction with the International Atomic Energy Agency (IAEA) following the suspension of the agency’s inspections of Iranian nuclear sites, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said at a meeting with his Egyptian counterpart, Badr Abdelatty.

“The two ministers discussed the Iranian nuclear problem. Emphasizing Iran’s principles position on the defense of its rights and interests under the Nuclear Non-Proliferation Treaty. The Iranian foreign minister expressed his country’s readiness to elaborate a protocol of relations between Iran and the IAEA in the new environment following the United States and the Zionist regime’s (Israel – TASS) illegal attacks in line with the law [on suspending cooperation with the agency] that was passed by parliament,” the Iranian foreign ministry said.