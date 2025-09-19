TASS (TELEGRAM) * AMBASCIATORE WHITAKER, «UCRAINA, TRUMP PER UNA SOLUZIONE PACIFICA NON INTENDE IMPORRE CONDIZIONI»

21.21 - venerdì 19 settembre 2025

US President Donald Trump does not intend to impose conditions for achieving a peaceful settlement of the conflict in Ukraine, US Permanent Representative to NATO Matthew Whitaker said in an interview with Fox Business.

“President Trump is going to continue to find the leverage and to find the conditions where he can bring both sides and mediate a resolution, because, again, he’s not going to set the conditions both sides are going to have to agree to a peace deal,” the diplomat explained.

Commenting on recent drone incidents in Poland, Whitaker emphasized the need to create a multi-layered and cost-effective air defense system so as not to use expensive missiles to shoot down inexpensive drones, which is “inefficient and ineffective.”