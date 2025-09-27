TASS (TELEGRAM) * ALI KHAMENEI, «È IMPOSSIBILE NEGOZIARE CON GLI STATI UNITI, VIOLANO COSTANTEMENTE TUTTI GLI ACCORDI E MINACCIANO L’INTERVENTO MILITARE»

07.59 - sabato 27 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

È impossibile negoziare con gli Stati Uniti, che violano costantemente tutti gli accordi e minacciano l’intervento militare, ha detto la Guida suprema iraniana, Ayatollah Ali Khamenei.

“La parte che stiamo affrontando [gli Stati Uniti] non mantiene le sue promesse in ogni questione. Mente, lancia minacce militari. Non possiamo negoziare e fare accordi con una parte del genere”, ha scritto su X.

Gli Stati Uniti potrebbero bombardare nuovamente le strutture nucleari iraniane o assassinare alti funzionari militari iraniani se ne avessero l’opportunità, ha aggiunto Khamenei.

It is impossible to negotiate with the US as it constantly violates all agreements and threatens military intervention, Iran’s supreme leader Ayatollah Ali Khamenei said.

“The side we’re facing [the US] breaks their promises in every matter. They lie, issue military threats. We cannot negotiate and make agreements with such a party,” he wrote on X.

The US could bomb Iranian nuclear facilities again or assassinate senior Iranian military officials if it had the opportunity, Khamenei added.