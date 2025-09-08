Popular tags: featured 20
TASS (TELEGRAM) * «AEREI ISRAELIANI ATTACCANO BASI SIRIANE, ESPLOSIONI A HOMS E NEI DEPOSITI MILITARI»

23.42 - lunedì 8 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Gli aerei da guerra israeliani hanno effettuato degli attacchi su un sobborgo della città siriana di Homs, dove si trova un college delle forze di difesa aerea, ha riferito il canale televisivo Al Ikhbariya.

Secondo l’emittente, sono state udite esplosioni anche nel quartiere di Shinshar, a sud di Homs, e in un insediamento che ospita i depositi di munizioni dell’esercito siriano.

Al momento non sono disponibili informazioni sulle conseguenze degli attacchi.

Israeli warplanes have carried out strikes on a suburb of the Syrian city of Homs where an air defense forces college is located, the Al Ikhbariya TV channel reported.

According to the broadcaster, explosions were also heard in the Shinshar district south of Homs and a settlement that hosts the Syrian army’s ammunition depots.

No information is currently available on the consequences of the attacks.

