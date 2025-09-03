TASS (TELEGRAM) * «75 ANNI DI RELAZIONI DIPLOMATICHE, PUTIN CELEBRA IL LEGAME SPECIALE TRA RUSSIA E VIETNAM»

15.42 - mercoledì 3 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il Presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato la relazione duratura e speciale tra la Russia e il Vietnam durante un incontro con il Presidente vietnamita Luong Cuong a Pechino.

“Quest’anno ricorre il 75° anniversario dell’istituzione delle relazioni diplomatiche”, ha dichiarato Putin.

“Nel corso di questi decenni, tra il Vietnam e la Russia si sono sviluppati una profonda alleanza e un legame fraterno di assistenza reciproca”

Russian President Vladimir Putin highlighted the enduring and special relationship between Russia and Vietnam during a meeting with Vietnamese President Luong Cuong in Beijing.

“This year marks the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relations,” Putin stated.

“Over these decades, a profound alliance and fraternal bond of mutual assistance have developed between Vietnam and Russia.”