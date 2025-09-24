TASS (TELEGRAM) * «600 MILA PALESTINESI COSTRETTI A FUGGIRE DA GAZA CITY, SU ORDINE DI ISRAELE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Circa 600.000 palestinesi sono stati costretti a fuggire da Gaza City, il centro amministrativo dell’enclave palestinese, su ordine di Israele, ha riferito l’agenzia di stampa Maan.
Secondo l’agenzia di stampa, solo nella notte scorsa, almeno 15.000 persone sono fuggite.
Tuttavia, circa 400.000 palestinesi rimangono in città, ha detto Maan.
Martedì mattina, l’esercito israeliano ha bloccato Gaza City, tagliandola completamente fuori dal mondo esterno.
Some 600,000 Palestinians have been forced to flee Gaza City, the administrative center of the Palestinian enclave, on Israeli orders, the Maan news agency reported.
According to the news agency, over the past night alone, at least 15,000 people escaped. However, some 400,000 Palestinians remain in the city, Maan said.
On Tuesday morning, the Israeli military blockaded Gaza City, cutting it completely off from the outside world.