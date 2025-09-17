TASS (TELEGRAM) * «400 MILA PALESTINESI HANNO LASCIATO GAZA CITY, SI SONO TRASFERITI IN ALTRE AREE DELL’ENCLAVE»

22.28 - mercoledì 17 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Circa 400.000 palestinesi hanno lasciato Gaza City e si sono trasferiti in altre aree dell’enclave in seguito al lancio di un’operazione offensiva israeliana su larga scala, ha riferito The Times of Israel, citando le stime delle Forze di Difesa di Israele.

La pubblicazione nota che prima dell’inizio dei preparativi dell’operazione, circa un milione di Palestinesi viveva a Gaza City.

Prima dell’inizio dell’operazione, Israele li ha esortati a lasciare immediatamente la città e, negli ultimi giorni, il tasso di evacuazione è aumentato a decine di migliaia di persone al giorno.

Separatamente, l’IDF ha dichiarato che sta lavorando per stabilire nuovi corridoi umanitari per l’evacuazione dei civili.

///

Around 400,000 Palestinians have left Gaza City and moved to other areas of the enclave following the launch of a large-scale Israeli offensive operation, The Times of Israel reported, citing estimates from the Israel Defense Forces.

The publication notes that prior to the start of the operation’s preparations, approximately one million Palestinians lived in Gaza City.

Before the operation began, Israel urged them to leave the city immediately, and in recent days, the evacuation rate has increased to tens of thousands of people per day.

Separately, the IDF stated that it is working to establish new humanitarian corridors for the evacuation of civilians.