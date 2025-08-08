TASS * «TELEFONATA PUTIN – XI JINPING, FOCUS SU CRISI UCRAINA E VISITA DEL LEADER RUSSO IN CINA PER IL SUMMIT SCO»

15.48 - venerdì 8 agosto 2025

Il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto una conversazione telefonica con il leader cinese Xi Jinping, ha riferito il servizio stampa del Cremlino. Xi Jinping ha espresso il suo sostegno a una soluzione a lungo termine della crisi ucraina. Putin ha informato Xi Jinping sui risultati del suo incontro con l’inviato speciale presidenziale statunitense Steven Witkoff, avvenuto il 6 agosto a Mosca. I capi di stato hanno discusso questioni dell’agenda bilaterale e dei preparativi per la visita del leader russo in Cina in occasione del vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai.

Russian President Vladimir Putin held a telephone conversation with Chinese leader Xi Jinping, the Kremlin press service reported. Here are the key takeaways from it: Xi Jinping expresses his support of a long-term settlement of the Ukrainian crisis. Putin told Xi Jinping about the results of his meeting with US Special Presidential Envoy Steven Witkoff which took place on August 6 in Moscow. The heads of state discussed bilateral agenda issues and the preparations of the Russian leader’s visit to China for the Shanghai Cooperation Organization’s summit