TASS * TAXI VOLANTI: «NEL 2027 GOVY INIZIERÀ IL LANCIO SU LARGA SCALA, LA SOCIETÀ CINESE ANNUNCIA UN MODELLO A DUE POSTI»

18.08 - mercoledì 16 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

GOVY inizierà un lancio su larga scala di taxi volanti a partire dal 2027, ha dichiarato il fondatore della società cinese Su Qingpeng a TASS. Il taxi volante a due posti, che somiglia a un piccolo elicottero, effettuerà voli ad altitudini comprese tra 100 e 300 metri. Dati tratti dal sito ufficiale di GAC.

GOVY will start a large-scale rollout of flying taxis since 2027, founder of the Chinese company Su Qingpeng told TASS.

The two-seat flying taxi resembling a small helicopter will make flights at heights from 100 to 300 meters.

@ GAC official website