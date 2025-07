TASS * SZIJJARTO (MINISTRO UNGHERESE): «UCRAINA, IL BLOCCO DEL GAS METTE A RISCHIO LA SICUREZZA ENERGETICA DELL’EUROPA CENTRALE»

14.04 - giovedì 24 luglio 2025

Il ministro degli Esteri e del Commercio ungherese Peter Szijjarto ha criticato le azioni dell’Ucraina, affermando che il blocco del transito del gas attraverso il suo territorio minaccia la sicurezza energetica della regione.

“Il gasdotto TurkStream funziona a piena capacità non senza un buon motivo. Abbiamo un contratto a lungo termine, oltre a comprare a pronti, inoltre la Slovacchia ora acquista il gas attraverso l’Ungheria perché l’Ucraina è stata ‘gentile’ a bloccare il transito attraverso il proprio territorio, mettendo a rischio la sicurezza delle forniture energetiche nella regione dell’Europa Centrale”, ha detto in un’intervista a TASS.

Szijjarto si aspetta volumi record di gas e petrolio russi da consegnare all’Ungheria tramite il gasdotto TurkStream nel 2025, ha aggiunto.

Hungarian Foreign Affairs and Trade Minister Peter Szijjarto has criticized Ukraine’s actions, saying that blocking gas transit through its territory threatened the region’s energy security.

“The TurkStream pipeline is working on full capacity not without a good reason. We have a long term contract, plus we buy on spot basis, plus Slovakia buys its gas now through Hungary because Ukraine was ‘kind enough’ to lock down transit through its own territory, endangering the energy safety of supplies in the Central European region,” he said in an interview with TASS.

Szijjarto expects record volumes of Russian gas and oil to be delivered to Hungary via the TurkStream pipeline in 2025, he added.

