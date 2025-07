20.02 - sabato 12 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto ha attribuito la colpa per l’aumento delle tariffe USA sui prodotti europei alla politica errata della leadership dell’Unione Europea e all’incompetenza della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Negli ultimi anni, questa incompetenza ha arrecato molti danni all’Europa e ora si assiste a un altro fallimento: Ursula von der Leyen e la Commissione Europea a Bruxelles non sono riuscite a raggiungere un accordo vantaggioso con l’amministrazione degli Stati Uniti sulle tariffe, e l’economia europea, le aziende europee e gli europei pagheranno nuovamente le conseguenze. Lo ha scritto sul suo account Facebook (vietato in Russia a causa della proprietà di Meta, designata come estremista) dopo che il presidente USA Donald Trump ha annunciato nuove tariffe del 30% a partire dal 1° agosto.

Hungarian Foreign Minister Peter Szijjarto has put the blame for the raised US tariffs on European products on the erroneous policy by the European Union’s leadership and the incompetence of European Commission President Ursula von der Leyen. “In recent years, this incompetence has done a lot of harm to Europe and now we see another failure: Ursula von der Leyen and the European Commission in Brussels have failed to agree with the US administration on a beneficial tariff deal, and the European economy, European companies and Europeans will again suffer from the consequences,” he wrote on his Facebook account (Facebook is banned in Russia due to its ownership by Meta, which has been designated as extremist) after US President Donald Trump announced new 30% tariffs from August 1.