TASS * SZIJJARTO, «I MINISTRI UE NON TROVANO L’ACCORDO SUL 18MO PACCHETTO DI SANZIONI CONTRO LA RUSSIA, LA SLOVACCHIA CHIEDE GARANZIE ENERGETICHE»

15.59 - martedì 15 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

I ministri degli Esteri dell’UE non sono riusciti a concordare il diciottesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, ha dichiarato il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto.

“Al momento, il nuovo pacchetto di sanzioni non è stato adottato”, ha affermato, come trasmesso dal canale televisivo M1.

Szijjarto ha detto che la Slovacchia insiste che sosterrà il diciottesimo pacchetto di sanzioni solo se riceverà garanzie energetiche in relazione al piano della Commissione Europea di abbandonare il petrolio e il gas russi entro l’inizio del 2028.

