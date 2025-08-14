19.51 - giovedì 14 agosto 2025

I leader dell’Unione Europea stanno aumentando la pressione sui governi di Ungheria, Slovacchia e Serbia nel tentativo di rimuoverli dal potere, ha dichiarato il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto dopo consultazioni telefoniche con i suoi omologhi slovacco e serbo. Secondo il diplomatico di alto livello, “Bruxelles ha finalmente cessato di essere un fattore nella politica mondiale, come dimostra il fatto che l’Europa non sta partecipando ai negoziati in Alaska,” che saranno condotti dal presidente russo Vladimir Putin e dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump riguardo all’Ucraina. Il ministro degli Esteri ha sottolineato che a questo scopo Bruxelles sostiene l’opposizione in Ungheria, alimenta le sommosse di strada in Serbia e diffonde i risultati di sondaggi che mostrerebbero che “gli slovacchi credono solo nella rivoluzione.”

EU leaders are increasing pressure on the governments of Hungary, Slovakia, and Serbia in an attempt to remove them from power, Hungarian Foreign Minister Peter Szijjarto said following telephone consultations with his Slovak and Serbian counterparts. According to the top diplomat, “Brussels has finally ceased to be a factor in world politics, as evidenced by the fact that Europe is not participating in the negotiations in Alaska,” which will be conducted by Russian President Vladimir Putin and US President Donald Trump regarding Ukraine. The foreign minister emphasized that to this end, Brussels is supporting the opposition in Hungary, fueling street riots in Serbia, and disseminating poll results that allegedly show that “Slovaks believe only in revolution.”