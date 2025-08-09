17.23 - sabato 9 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Le tariffe imposte dal presidente USA Donald Trump all’India derivano dal suo desiderio di far seguire a Nuova Delhi la politica estera di Washington, ma tali tentativi sono destinati a fallire, ha dichiarato un esperto a TASS. È importante notare che la decisione sulle tariffe all’India è stata presa prima dell’incontro tra l’inviato speciale presidenziale USA Steve Witkoff e il presidente russo Vladimir Putin. Sebbene gli acquisti di petrolio russo da parte dell’India siano stati il pretesto formale, le ragioni reali della pressione di Washington su Nuova Delhi sono altre, ha detto Andrey Sushentsov, capo del dipartimento di relazioni internazionali dell’Istituto statale di relazioni internazionali di Mosca e membro del comitato consultivo scientifico del Consiglio di sicurezza russo.

///

US President Donald Trump’s tariffs on India stem from his desire to make New Delhi follow Washington’s foreign policy, but such attempts are bound to fail, an expert told TASS. Notably, the decision on India tariffs was made before US Special Presidential Envoy Steve Witkoff’s meeting with Russian President Vladimir Putin. Although India’s purchases of Russian oil were the formal pretext, the real reasons for Washington’s pressure on New Delhi lie elsewhere,” Andrey Sushentsov, head of Moscow State Institute of International Relations’ department of international relations and member of the scientific advisory board under the Russian Security Council, said.