TASS * «STRAGE NELLA STRISCIA DI GAZA, ALMENO 93 MORTI IN 24 ORE TRA ATTACCHI E TRAGEDIE DA ACCALCAMENTO»

08.33 - giovedì 17 luglio 2025

Almeno 93 persone sono morte nella Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore, di cui 30 durante un’accalcamento e bombardamenti in siti di distribuzione di aiuti, secondo quanto riportato dalla televisione Al Jazeera. Secondo il canale televisivo qatariota, un attacco israeliano su una scuola nel campo profughi di Bureij, nell’enclave centrale, ha causato la morte di quattro persone mentre altre tre sono state uccise in un assalto a un edificio residenziale a Gaza City, nell’enclave settentrionale.

At least 93 people were killed in the Gaza Strip over the past 24 hours, of whom 30 died in a stampede and strikes on aid distribution sites, Al Jazeera television reported. According to the Qatari TV channel, an Israeli strike on a school in the Bureij refugee camp in the central enclave killed four and three others were killed in an attack on a residential building in Gaza City in the northern enclave.