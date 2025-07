TASS * «SOSTENITORI DI EVGHENIA GUTSUL PROTESTANO PER LA SUA LIBERAZIONE, MANIFESTAZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE IN MOLDOVA» (VIDEO)

18.48 - giovedì 17 luglio 2025

I sostenitori di Evghenia Gutsul, leader della regione autonoma moldava della Gagauzia, hanno organizzato una protesta davanti a un tribunale, chiedendo la sua liberazione.

Video: Veniamin Demidetsky/TASS

Supporters of Evghenia Gutsul, the leader of Moldova’s autonomous region of Gagauzia, have staged a protest outside a courthouse, demanding her release.

Video: Veniamin Demidetsky/TASS