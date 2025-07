TASS * SIRIA: «GLI SCONTRI ARMATI A SWEIDA SONO CESSATI, NESSUN GRUPPO ARMATO ILLEGALE IN CITTÀ»

23.44 - sabato 19 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Gli scontri armati nella città siriana di Sweida sono cessati completamente, ha dichiarato il portavoce del Ministero dell’Interno siriano, Nour Eddin Al-Baba. Al momento, non sono presenti membri di gruppi armati illegali a Sweida. Gli scontri si sono fermati in tutta la città, è stato riportato dall’agenzia di stampa SANA.

Armed clashes in the Syrian city of Sweida have ceased completely, Syrian Interior Ministry spokesman Nour Eddin Al-Baba said. “At present, no members of illegal armed groups are present in Sweida. Clashes have stopped in the entire city,” he was quoted as saying by the SANA news agency.