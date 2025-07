TASS * SIRIA: «ELEZIONI PARLAMENTARI PREVISTE PER SETTEMBRE, AUMENTO SEGGI E MAGGIORE PARTECIPAZIONE FEMMINILE»

20.54 - domenica 27 luglio 2025

Le elezioni parlamentari in Siria sono state fissate dal 15 al 20 settembre, ha dichiarato Mohammed Taha al-Ahmad, presidente del Comitato Superiore per le elezioni dell’Assemblea Popolare, all’agenzia di stampa SANA. L’elezione dei membri dell’Assemblea Popolare (parlamento monocamerale della Siria) è prevista tra il 15 e il 20 settembre, con la partecipazione femminile nell’organo elettorale che raggiunge almeno il 20%. È stato deciso di aumentare il numero di seggi parlamentari da 150 a 210, di cui 70 saranno assegnati da coloro scelti dal presidente. Secondo al-Ahmad, il processo elettorale sarà monitorato dalla comunità internazionale in coordinamento con il suo comitato.

Parliamentary elections in Syria have been scheduled for September 15-20, Chairman of the Higher Committee for People’s Assembly Elections, Mohammed Taha al-Ahmad told the SANA news agency. “The election of members of the People’s Assembly (Syria’s unicameral parliament – TASS) is expected to take place between 15 – 20 September, with women’s participation in the electoral body reaching at least 20 percent,” he said, adding that it has been decided to increase the number of parliamentary seats from 150 to 210, of which 70 will be taken by those chosen by the president. According to al-Ahmad, the electoral process will be monitored by the international community in coordination with his committee.