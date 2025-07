TASS * SIRIA: «CONFLITTO NELLA PROVINCIA DI AL-SUWAYDA, 298 CIVILI UCCISI E 1.119 LE VITTIME TOTALI»

07.09 - lunedì 21 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

298 civili sono diventati vittime degli scontri armati nella provincia di Al-Suwayda, nel sud della Siria, iniziati il 13 luglio. Il totale delle morti durante il conflitto intercomunale ha raggiunto 1.119 persone, secondo quanto riportato dal canale televisivo Sky News Arabia, che cita fonti mediche. In precedenza il bilancio delle vittime era di 940.

Secondo il canale televisivo, 427 combattenti delle unità di autodifesa druse sono stati uccisi. Le forze speciali dei Ministri dell’Interno e della Difesa, inviate da Damasco nelle regioni meridionali per ristabilire la stabilità, hanno perso 354 soldati, mentre le formazioni filo-governative delle tribù arabe hanno perso 21 miliziani. Altri 19 membri delle forze di sicurezza interna sono stati uccisi in attacchi aerei israeliani.

///

298 civilians have become victims of the armed clashes that have been ongoing in the province of Al-Suwayda in southern Syria since July 13, while the total number of deaths during the inter-communal conflict amounted to 1,119 people, Sky News Arabia TV channel reported, citing medical sources, which previously put death toll at 940.

According to the TV channel, 427 fighters of the Druze self-defense units were killed. The special forces of the Interior and Defense Ministries sent from Damascus to the southern regions to restore stability lost 354 soldiers, and the pro-government formations of the Arab tribes lost 21 militias. Another 19 members of the internal security forces were killed in Israeli airstrikes.

*

© AP Photo/Omar Sanadiki