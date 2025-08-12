11.40 - martedì 12 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Vladimir Zelensky è uno strumento nelle mani degli Stati Uniti, quindi Washington deciderà se vale la pena invitarlo al prossimo incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin, ha detto Scott Ritter, ex ufficiale dell’intelligence del Corpo dei Marine statunitensi, ex ispettore delle armi ONU e membro di un comitato esperto del People’s Unity Club a TASS.

Video: Guliya Levanenkova/Alexander Khoffmann/TASS

///

Vladimir Zelensky is a tool in the hands of the United States, so Washington will decide whether it’s worth it to invite him to the upcoming meeting between US President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin, Scott Ritter, former US Marine Corps intelligence officer, ex-UN weapons inspector and member of an expert supervisory board at the People’s Unity Club, told TASS.

Video: Guliya Levanenkova/Alexander Khoffmann/TASS