TASS * «SCONTRI AL CONFINE TRA TAILANDIA E CAMBOGIA, QUATTORDICI CIVILI E OTTO MILITARI UCCISI» (VIDEO)

10.04 - lunedì 28 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Almeno 14 civili e otto membri delle forze armate sono stati uccisi in Thailandia durante scontri al confine con la Cambogia, ha dichiarato il governo thailandese.

Fino a 140 persone, tra cui 103 militari, hanno riportato ferite.

Il numero di civili evacuati dalle zone di confine ha superato 139.600, con la maggior parte degli sfollati proveniente dalle province di Sisaket, Surin e Ubon Ratchathani.

At least 14 civilians and eight service members have been killed in Thailand in border clashes with Cambodia, the Thai government said.

As many as 140 people, including 103 military servicemen, have suffered injuries. The number of civilians evacuated from border areas has exceeded 139,600, with most of the evacuees leaving the provinces of Sisaket, Surin and Ubon Ratchathani.

Video: TASS/Reuters