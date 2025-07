TASS * RYABKOV (VICEMINISTRO ESTERI RUSSO), «CONFERMO LA DISPONIBILITÀ DELLA RUSSIA AL DIALOGO SULL’UCRAINA, MA ATTENZIONE A POSSIBILI CONSEGUENZE MILITARI»

15.33 - martedì 15 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov ha dichiarato che Mosca preferirebbe risolvere il conflitto in Ucraina attraverso la diplomazia ed è pronta a negoziare. Ha aggiunto che se la disponibilità della Russia a risolvere il conflitto tramite il dialogo non riceverà una risposta adeguata e Mosca non riuscirà a raggiungere i suoi obiettivi tramite la diplomazia, l’operazione militare speciale continuerà. Mosca desidera che Washington e la NATO prendano con la massima serietà la sua posizione. La Russia non tollererà alcun tentativo di avanzare richieste o, ancor più, ultimatum.

Key takeaways from Russian Deputy Foreign Minister Sergey Ryabkov’s statements on recent remarks by US President Donald Trump:

▪️Moscow would prefer to resolve the Ukraine conflict through diplomacy and is ready to negotiate

▪️If Russia’s readiness to resolve the conflict through dialogue is not met with a proper response and Moscow cannot reach its set goals through diplomacy, the special military operation will go on

▪️Moscow would like for Washington and NATO to treat its stance with the utmost seriousness

▪️Russia will not tolerate any attempts to put forth demands or, moreover, ultimatums