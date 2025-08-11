12.48 - lunedì 11 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov ha dichiarato che la Russia prenderà misure proattive riguardo al Trattato sulle Forze Nucleari a raggio intermedio per proteggere la sicurezza nazionale. Mosca non accetterà mai i metodi di ricatto e pressione usati dai suoi avversari in questo campo. Il Segretario di Stato USA Marco Rubio non ha contattato Mosca riguardo al ritiro della Russia dal moratorio sull’INF. L’Occidente ha preso sul serio il segnale della Russia sul ritiro dal moratorio INF, il quale ha avuto un effetto sobrio. La Russia garantirà la sicurezza della sua regione di Kaliningrad con tutti i mezzi necessari nonostante le minacce della NATO. Mosca non prende decisioni impulsive e non aumenterà inutilmente la posta in gioco nel controllo degli armamenti.

///

Key takeaways from Russian Deputy Foreign Minister Sergey Ryabkov’s statements to Russian media: Russia will take proactive measures where the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty is concerned to protect national security. Moscow will never accept the methods of blackmail and pressure used by its opponents in this field. US Secretary of State Marco Rubio did not contact Moscow regarding Russia’s withdrawal from the moratorium on the INF Treaty. The West took Russia’s signal about withdrawing from the INF Treaty moratorium seriously, and it had a sobering effect. Russia will ensure the security of its Kaliningrad Region “by all necessary means” despite NATO threats. Moscow does not make impulsive decisions and will not unnecessarily raise the stakes in arms control.