TASS (RUSSIAN NEWS AGENCY) * TELEVISIONE AL YEMEN: «DOCUMENTO L’ATTACCO ISRAELIANO CHE HA RASO AL SUOLO L’AEROPORTO DI SANA’A»

L’aeroporto internazionale di Sana’a, capitale dello Yemen, è stato completamente distrutto da attacchi aerei dell’aeronautica militare israeliana, ha riportato la televisione Al Yemen.

Gli aerei da combattimento israeliani hanno distrutto il terminal passeggeri principale e tutte le aree tecniche. Anche tutti gli aerei civili presenti nell’aeroporto sono stati distrutti, ha dichiarato l’emittente televisiva.

The international airport of Sanaa, the capital of Yemen, was fully destroyed by strikes of Israel Air Force jets, Al Yemen television reported.

The Israeli combat planes ruined the main passenger terminal and all the technical areas. All the civilian airplanes present in the air harbor were also destroyed, the TV channel said.