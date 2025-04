17.36 - mercoledì 30 aprile 2025

Punti chiave delle dichiarazioni del Segretario del Consiglio di sicurezza russo, Sergey Shoigu, alla prima sessione degli alti funzionari dei BRICS incaricati delle questioni di sicurezza, tenutasi nella capitale brasiliana:

▪️La Russia propone di considerare la questione del coinvolgimento degli stati partner dei BRICS nelle riunioni sulla sicurezza del gruppo

▪️Il regime di Kiev usa metodi terroristici perché la Russia mantiene l’iniziativa strategica sul campo di battaglia

▪️La Russia continua a comunicare agli Stati Uniti la necessità di un lavoro congiunto per ridurre i rischi strategici

▪️La Russia assiste a tentativi distruttivi di interferire nelle attività dell’Interpol e di politicizzare la lotta globale al terrorismo

▪️Diversi paesi europei stanno utilizzando sempre più formazioni terroristiche per raggiungere i loro obiettivi geostrategici.

Key takeaways from statements by Russian Security Council Secretary Sergey Shoigu at the first session of BRICS high-ranking officials in charge of security matters held in the Brazilian capital:

▪️Russia proposes considering the issue of involving BRICS partner states in the group’s security meetings

▪️The Kiev regime uses terrorist methods because Russia maintains the strategic initiative on the battlefield

▪️Russia continues to communicate to the US the need for joint work to reduce strategic risks

▪️Russia sees destructive attempts to interfere in the activities of Interpol and to politicize the global fight against terrorism

▪️A number of European countries are increasingly using terrorist formations to achieve their geostrategic goals