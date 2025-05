TASS (RUSSIAN NEWS AGENCY) * RUSSIA-UCRAINA: «TRUMP ACCOGLIE CON FAVORE LA PROPOSTA DI PUTIN DI RIPRENDERE I COLLOQUI CON KIEV»

08.01 - domenica 11 maggio 2025

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump accoglie con favore la proposta del suo omologo russo Vladimir Putin di riprendere i colloqui diretti con le autorità di Kiev.

“Un giorno potenzialmente grandioso per Russia e Ucraina! Pensate alle centinaia di migliaia di vite che saranno salvate mentre questo ‘bagno di sangue’ senza fine, si spera, giunge al termine”, ha scritto sulla sua pagina Truth Social.

Il leader statunitense ha anche sottolineato che continuerà a lavorare con entrambe le parti.

US President Donald Trump welcomes his Russian counterpart Vladimir Putin’s proposal to resume direct talks with the Kiev authorities.

“A potentially great day for Russia and Ukraine! Think of the hundreds of thousands of lives that will be saved as this never ending ‘bloodbath’ hopefully comes to an end,” he wrote on his Truth Social page.

The US leader also pointed out that he will “continue to work with both sides.”