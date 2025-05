TASS (RUSSIAN NEWS AGENCY) * RJABKOV, «ESCLUDO LA PROROGA DEL “NEW START“, SENZA UN CAMBIO RADICALE DEGLI STATI UNITI»

16.15 - venerdì 9 maggio 2025

Se gli Stati Uniti non rinnovano drasticamente la politica nei confronti della Russia, non ci sarà alcuna possibilità di estendere il Nuovo Trattato sulla Riduzione delle Armi Strategiche, ha dichiarato ai giornalisti il ​​Vice Ministro degli Esteri russo Sergej Rjabkov. Il trattato scade il 5 febbraio 2026.

“Crediamo fondamentalmente che se non ci saranno cambiamenti radicali in meglio nella politica statunitense nei confronti della Russia, non ci saranno prospettive di preservare questo specifico trattato”, ha affermato.

“Il testo prevede una proroga una tantum di 5 anni. Tutto ciò che potevamo dire su questo argomento, lo abbiamo detto molto tempo fa, molto prima dell’attuale situazione nelle nostre relazioni con gli Stati Uniti, che non riguarda solo la stagnazione assoluta, ma una paralisi totale, una completa cessazione del dialogo sulla stabilità strategica”, ha affermato Ryabkov.

If the US doesn’t drastically revamp Russia policy, there will be no chance of extending the New Strategic Arms Reduction Treaty, Russian Deputy Foreign Minister Sergey Ryabkov told reporters. The treaty expires on February 5, 2026.

“We basically believe that if there are no cardinal changes for the better in the US policy on the Russian track, there will be no prospects for preserving this particular treaty,” he said.

“The text provides for a one-time extension for 5 years. Everything we could say on this subject, we said a long time ago, long before the current situation in our relations with the US, which is not just about absolute stagnation, but a complete paralysis, a complete cessation of dialogue on strategic stability,” Ryabkov said.