TASS (RUSSIAN NEWS AGENCY) * KEITH KELLOGG (INVIATO USA) «LE AUTORITÀ UCRAINE VOGLIONO CONGELARE IL CONFLITTO LUNGO LA LINEA DI COMBATTIMENTO E ISTITUIRE UNA ZONA DEMILITARIZZATA DI 30 CHILOMETRI»

22.20 - martedì 6 maggio 2025

Le autorità ucraine vogliono congelare il conflitto lungo l’attuale linea di combattimento e istituire una zona demilitarizzata di 30 chilometri di larghezza, ha affermato Keith Kellogg, inviato degli Stati Uniti per l’Ucraina.

“Gli ucraini sono disposti a congelare sul posto, a mettere in atto quello che io chiamo un cessate il fuoco, e poi sono disposti a istituire una zona demilitarizzata”, ha affermato in un’intervista con Fox News.

Secondo Kellogg, Kiev suggerisce che entrambe le parti ritirino le truppe di 15 chilometri dalla linea di combattimento per stabilire una zona demilitarizzata di 30 chilometri di larghezza “che si possa effettivamente osservare”.

Ukraine’s authorities want to freeze the conflict along the current line of combat engagement and establish a 30-kilometer wide demilitarized zone, said Keith Kellogg, the US envoy for Ukraine.

“The Ukrainians are willing to freeze in place, what I call a ceasefire in place, and then they’re willing set up a demilitarized zone,” he said in an interview with Fox News.

According to Kellogg, Kiev suggests that both sides pull back troops 15 kilometers from the combat engagement line to establish a 30-kilometer wide demilitarized zone “you can actually observe.”