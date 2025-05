TASS (RUSSIAN NEWS AGENCY) * JORGENSEN, «LA COMMISSIONE EUROPEA HA PRESENTATO IL SECONDO PIANO, PER ABBANDONARE COMPLETAMENTE L’USO DEL GAS RUSSO NEL 2027»

18.19 - martedì 6 maggio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La Commissione europea ha presentato il secondo piano per abbandonare completamente l’uso del gas russo nel 2027, ha affermato il commissario per l’Energia Dan Jorgensen.

In particolare, la Commissione intende vietare le importazioni di gas naturale liquefatto e di gas da gasdotti russi in base a contratti in vigore entro la fine del 2027. Gli acquisti spot di gas russo dovrebbero essere vietati verso la fine del 2025.

Richiederà inoltre ai paesi dell’UE di presentare piani per la cessazione completa degli approvvigionamenti di petrolio, gas e combustibile nucleare dalla Russia entro la fine del 2025.

///

The European Commission has presented the second plan of completely abandoning the use of Russian gas in 2027, Energy Commissioner Dan Jorgensen said.

In particular, the Commission is going to ban imports of Russian pipe gas and liquefied natural gas under effective contracts by the end of 2027. Spot purchases of Russian gas are intended to be prohibited towards the end of 2025.

It will also require from EU countries to present plans of complete termination of oil, gas and nuclear fuel procurements from Russia before the end of 2025.