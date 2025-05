17.55 - martedì 6 maggio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

I cardinali hanno concluso la riunione pre-conclave annullando i simboli di autorità del defunto Papa Francesco.

///

Cardinals have ended their pre-conclave meeting by annulling late Pope Francis’ symbols of authority.