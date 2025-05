TASS (RUSSIAN NEWS AGENCY) * DAZI: LIN JIAN, «GLI STATI UNITI ABBANDONINO LE MINACCE SE VOGLIONO DIALOGARE CON LA CINA»

14.36 - martedì 6 maggio 2025

Gli Stati Uniti dovrebbero abbandonare le loro tattiche di minacce e pressioni se intendono davvero avviare un dialogo con la Cina, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri Lin Jian durante un briefing.

Commentando la dichiarazione del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulla potenziale riduzione dei dazi sui prodotti cinesi, il diplomatico ha affermato: “Se gli Stati Uniti vogliono davvero risolvere la questione attraverso il dialogo e i colloqui, dovrebbero abbandonare minacce e pressioni e avviare un dialogo con la Cina basato sull’uguaglianza e sul rispetto reciproco”.

The US should abandon its tactics of threats and pressure if it truly intends to engage in dialogue with China, Foreign Ministry Spokesman Lin Jian said at a briefing.

Commenting on US President Donald Trump’s statement about potentially reducing tariffs on Chinese goods, the diplomat said: “If the US truly wants to resolve the issue through dialogue and talks, it should abandon threats and pressure and engage in dialogue with China based on equality and mutual respect.”