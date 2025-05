TASS (RUSSIAN NEWS AGENCY) * CREMLINO: «PUTIN HA AVUTO UNA CONVERSAZIONE TELEFONICA CON IL PRIMO MINISTRO ISRAELIANO NETANYAHU»

17.39 - martedì 6 maggio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ha riferito il Cremlino.

Si sono scambiati calorosi auguri in occasione dell’80° anniversario della Grande Vittoria e hanno sottolineato la determinazione di Russia e Israele nel difendere la verità sulla Seconda Guerra Mondiale.

Vladimir Putin had a phone conversation with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, the Kremlin said.

They exchanged warm greetings on the 80th anniversary of Great Victory and noted Russia and Israel’s resolve to stand up for truth about World War II.