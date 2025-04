TASS * RUSSIAN NEWS AGENCY: CANADA: «IL PARTITO LIBERALE HA VINTO LE ELEZIONI, MA DOVRÀ GOVERNARE SENZA MAGGIORANZA»

08.00 - martedì 29 aprile 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

*** TRADUZIONE TESTO IN INGLESE CON GOOGLE TRANSLATE **

Il Partito liberale del Canada, attualmente al governo e guidato dal primo ministro Mark Carney, ha vinto le elezioni parlamentari anticipate di lunedì, ma non è riuscito a ottenere la maggioranza dei seggi nella camera bassa del parlamento e sarà costretto a formare un governo di minoranza.

Secondo gli ultimi dati della Commissione Elettorale Nazionale, i Liberali hanno vinto 162 distretti elettorali su 343, mentre per una vittoria completa sarebbero stati necessari 172 seggi. Il Partito Conservatore del Canada ha ottenuto il sostegno in 149 distretti.

///

The ruling Liberal Party of Canada, led by Prime Minister Mark Carney, emerged victorious in Monday’s early parliamentary elections but failed to secure a majority of seats in the lower house of parliament) and will be forced to form a minority government.

According to the latest data from the National Election Commission, the Liberals won 162 out of 343 electoral districts, while a full victory required 172 seats. The Conservative Party of Canada secured support in 149 districts.