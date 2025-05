TASS (RUSSIAN NEWS AGENCY) * ASIF, «IL PAKISTAN NON INTENSIFICHERÀ LE TENSIONI NEL CONFLITTO CON L’INDIA, SE NUOVA DELHI CESSERÀ L’OPERAZIONE MILITARE SINDOOR»

08.19 - mercoledì 7 maggio 2025

Il Pakistan non intensificherà le tensioni nel conflitto con l’India se Nuova Delhi cesserà l’operazione militare Sindoor e le altre mosse aggressive, ha dichiarato a Bloomberg Television il ministro della Difesa Khawaja Asif.

“Abbiamo ripetuto per tutto il tempo nelle ultime due settimane che non avremmo mai avviato azioni ostili nei confronti dell’India. Ma se venissimo attaccati, risponderemmo. Se l’India facesse marcia indietro, risolveremmo sicuramente questa tensione”, ha dichiarato Asif. Alla domanda del conduttore se fossero possibili dei colloqui, il ministro ha risposto di non essere a conoscenza di alcun potenziale impegno del genere.

Pakistan will not escalate tensions in the conflict with India if New Delhi ceases its Sindoor military operation and other aggressive moves, Defense Minister Khawaja Asif told Bloomberg Television.

“We have been saying all along in the last fortnight that we’ll never initiate anything hostile towards India. But if we’re attacked, we’ll respond. If India backs down, we will definitely wrap up this tension,” Asif stated.

Asked by the host whether talks were possible, the minister replied that he was not aware of any such potential engagements.