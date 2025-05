TASS (RUSSIAN NEWS AGENCY) * 80MO ANNIVERSARIO GRANDE GUERRA PATRIOTTICA: FICO, «ZELENSKY SI SBAGLIA QUANDO AFFERMA CHE LE DELEGAZIONI STRANIERE NON VERRANNO A MOSCA»

15.51 - domenica 4 maggio 2025

Il primo ministro slovacco Robert Fico ha respinto le dichiarazioni di Vladimir Zelensky sui potenziali rischi per i partecipanti agli eventi di Mosca che celebrano l’80° anniversario della Vittoria nella Grande Guerra Patriottica.

“È inaudito. Penso che sia ridicolo”, ha detto Fico in conferenza stampa. “Parteciperò alle celebrazioni dell’80° anniversario”, ha aggiunto. “Zelensky si sbaglia quando afferma che le delegazioni straniere non verranno a Mosca”, ha osservato il premier slovacco.

Slovak Prime Minister Robert Fico has rejected Vladimir Zelensky’s remarks about potential risks for the participants of Moscow events marking the 80th anniversary of Victory in the Great Patriotic War.

“This is unheard of. I think, this is ridiculous,” Fico said at a press conference. “I will attend the celebrations of the 80th anniversary,” he added. “Zelensky is mistaken that foreign delegations will not come to Moscow,” the Slovak premier noted.