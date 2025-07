TASS * RUSSIA-UCRAINA: «SI È CONCLUSO IL TERZO ROUND DI COLLOQUI, NESSUNA PROSECUZIONE PREVISTA»

20.59 - mercoledì 23 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il terzo round dei colloqui tra la Russia e l’Ucraina è terminato e non è prevista alcuna prosecuzione, ha riferito una fonte all’agenzia TASS. I colloqui tra le delegazioni dei due paesi sono iniziati alle 20:37 ora locale (17:37 GMT) e sono durati circa 40 minuti. La delegazione russa alle trattative di Istanbul è guidata dal consigliere presidenziale Vladimir Medinsky, mentre la delegazione ucraina è capeggiata dal segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale e Difesa, Rustem Umerov.

The third round of Russia-Ukraine talks is over and no continuation is expected, a source told TASS. The talks between the two countries’ delegations kicked off at 8:37 p.m. local time (5:37 p.m. GMT) and lasted for about 40 minutes. Russia’s delegation to the Istanbul negotiations is led by Presidential Aide Vladimir Medinsky, and the Ukrainian delegation is headed by National Security and Defense Council Secretary Rustem Umerov. Photos: Alexander Ryumin/TASS