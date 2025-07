TASS * RUSSIA -UCRAINA: «LA TERZA TORNATA DI NEGOZIATI SI SVOLGE A PORTE CHIUSE, SENZA MEDIA PRESENTI»

20.07 - mercoledì 23 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

La terza tornata di negoziati tra la Russia e l’Ucraina presso il Palazzo Ciragan si svolge a porte chiuse, senza alcuna presenza dei media.

Dopo il discorso di apertura del ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, i canali televisivi locali hanno cessato di trasmettere dalla sala dove si svolgono i negoziati.

The third round of negotiations between Russia and Ukraine at Ciragan Palace is taking place behind closed doors, without any media present.

After the opening speech by Turkish Foreign Minister Hakan Fidan, local TV channels stopped broadcasting from the hall where the negotiations are taking place.