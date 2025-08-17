TASS * RUBIO, « GLI USA VOGLIONO NON IL CESSATE IL FUOCO, MA UN ACCORDO COMPLETO IN UCRAINA»

18.25 - domenica 17 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Ecco i punti chiave dalle interviste del segretario di Stato Usa Marco Rubio a CBS e Fox News. Gli Stati Uniti vogliono non un cessate il fuoco ma un accordo completo in Ucraina. Gli Stati Uniti non sono vicini a un accordo sulla questione ucraina, distano molto da esso. Nuove sanzioni Usa segnaleranno che non ci sono vie per risolvere la crisi in Ucraina. Putin è già sulla scena mondiale e deve essere coinvolto nel dialogo. Gli Stati Uniti non rifiuteranno le richieste della Russia, ciò deve essere fatto dall’Ucraina. Gli Stati Uniti ritengono che Russia e Ucraina dovranno discutere scambi territoriali. Nessuno vuole una ricaduta del conflitto in Ucraina, pertanto devono essere discusse garanzie di sicurezza. L’incontro di Trump con Zelensky sarà incentrato sulle garanzie di sicurezza. I leader europei che si recano negli Stati Uniti non sono per difendere Zelensky dall’umiliazione. Gli Stati Uniti non credono che alcuna delle parti in conflitto in Ucraina sia vicina alla resa. Non è stato discusso un possibile nuovo trattato sulle armi nucleari tra Russia e Stati Uniti.

///

🗣 Key takeaways from US Secretary of State Marco Rubio’s interviews with CBS и Fox News: ▪️The US wants not a ceasefire but a complete settlement in Ukraine ▪️The US not in one step from a deal on Ukraine, it’s a far cry to it ▪️New US sanctions would signal that there are no ways to settle the crisis in Ukraine ▪️Putin already on the world stage, needs to be communicated with ▪️The US will not turn down Russia’s demands, this should be done by Ukraine ▪️The US thinks that Russia and Ukraine will need to discuss land swaps ▪️No one wants any recurrence of the conflict in Ukraine, so, security guarantees need to be discussed ▪️Trump’s meeting with Zelensky will focus on security guarantees ▪️European leaders travelling to the US not to defend Zelensky from humiliation ▪️The US does not think that any of the parties to the conflict in Ukraine is close to surrender ▪️A potential new nuclear weapons treaty between Russia and the United States was not discussed.