17.24 - sabato 19 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I paesi della NATO continueranno a cercare di indebolire le posizioni della Russia ovunque vi siano dispute territoriali irrisolte e conflitti militari, ha dichiarato Ralph Bosshard, colonnello svizzero in pensione e ex consigliere militare del segretario generale dell’OSCE, a TASS. Ha sottolineato che la NATO continuerà a sfidare la Russia in tutti gli aspetti e le aree per identificare i suoi punti deboli e indebolirne le posizioni a lungo termine. Secondo Bosshard, i membri della NATO si concentreranno principalmente sulle regioni dove i conflitti rimangono irrisolti, inclusi Transnistria, Abkhazia, Ossezia del Sud e Crimea. A questo proposito, l’esperto ha evidenziato l’importanza delle condizioni necessarie per raggiungere un cessate il fuoco in Ucraina.

///

NATO countries will keep trying to weaken Russia’s positions wherever there are unresolved territorial disputes and military conflicts, Ralph Bosshard, a retired Swiss lieutenant colonel and former military adviser to the OSCE secretary general, told TASS. “Of course, NATO will keep trying to challenge Russia in all aspects and all areas in order to find its weak spots and weaken Russia’s positions in the long term,” he pointed out. According to Bosshard, NATO members will primarily focus on the regions where “conflicts remain unresolved,” including Transnistria, Abkhazia, South Ossetia and Crimea. In this regard, the expert highlighted the importance of the conditions on which a ceasefire could be achieved in Ukraine.