TASS * «QUATTRO MORTI NELLE PROTESTE PER IL RINCARO DEL CARBURANTE A LUANDA, SACCHEGGI E DANNI DIFFUSI NELLE MANIFESTAZIONI» (VIDEO)

19.04 - martedì 29 luglio 2025

Quattro persone sono state uccise nelle proteste contro il rincaro del carburante nella capitale angolana, Luanda, ha riferito il Jornal de Angola. I tassisti angolani sono scesi in strada per chiedere alle autorità del paese di abbassare i prezzi del carburante. Di conseguenza, 45 negozi sono stati saccheggiati. Sono stati anche danneggiati edifici bancari e uffici, oltre a diversi veicoli, ha riportato il giornale.

Four people have been killed in the fuel hike protests in Angola’s capital of Luanda, Jornal de Angola reported. Angolan taxi drivers took to the streets demanding that the country’s authorities lower the fuel prices. As a result, 45 shops were looted. Bank and office buildings and several vehicles were also damaged, the paper said.