TASS * «PUTIN SOTTOLINEA L’IMPORTANZA DELLA PACE DURATURA TRA ARMENIA E AZERBAIGIAN, MOSCA PRONTA A FACILITARE IL PROCESSO DI NORMALIZZAZIONE»

14.31 - lunedì 11 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

In una conversazione telefonica con il Primo Ministro armeno Nikol Pashinyan, il Presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato l’importanza di passi verso una pace duratura tra Erevan e Baku e ha espresso la disponibilità di Mosca a facilitare questo processo. Il servizio stampa del Cremlino ha riferito che la parte russa ha confermato la sua prontezza a facilitare la normalizzazione completa delle relazioni armeno-azere, compresa la riapertura delle comunicazioni di trasporto nella regione, in linea con i noti accordi trilaterali ai massimi livelli del 2020-2022.

In a telephone conversation with Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan, Russian President Vladimir Putin noted the importance of steps toward sustainable peace between Yerevan and Baku and expressed Moscow’s readiness to facilitate this process, the Kremlin press service reported.

“The Russian side confirmed its readiness to facilitate the comprehensive normalization of Armenian-Azerbaijani relations, including the unblocking of transport communications in the region, in line with the well-known trilateral agreements at the highest level for 2020-2022,” the statement said.

