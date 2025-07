TASS * PUTIN: «I SOTTOMARINI MISSILISTICI BOREI-A SONO IL FULCRO DELLA SICUREZZA NUCLEARE, KNYAZ POZHARSKY PROTEGGERÀ I CONFINI MARITTIMI»

19.32 - giovedì 24 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I sottomarini missilistici della classe Borei-A sono il fulcro delle forze nucleari strategiche della Russia e continueranno a garantire la sicurezza del paese per decenni. Il presidente Vladimir Putin ha dichiarato questo durante la cerimonia di alzabandiera per il sottomarino nucleare Knyaz Pozharsky.

Si prevede che il nuovo sottomarino contribuirà presto a proteggere i confini marittimi e la sicurezza della Russia, ha aggiunto il presidente.

Il Knyaz Pozharsky è dotato delle strutture radio-elettroniche e delle armi più efficaci, inclusi i missili balistici Bulava, oltre ai sistemi di siluri all’avanguardia e alla guerra acustica, ha specificato il leader russo. Il sottomarino è equipaggiato con unità di potenza avanzate e dispositivi di navigazione basati sulle soluzioni progettuali più recenti. Inoltre, le strutture di lavoro e di svago per l’equipaggio sono state notevolmente migliorate.

///

The Borei-A class missile-carrying submarines are the core of Russia’s strategic nuclear forces and will continue to ensure the country’s security for decades to come, President Vladimir Putin said at a flag-raising ceremony for the Knyaz Pozharsky nuclear submarine.

The new submarine is soon expected to join in on protecting the country’s maritime borders and security, the president added.

Knyaz Pozharsky is equipped with the most effective radio-electronic facilities and weapons, including Bulava ballistic missiles, as well as with state-of-the-art torpedo systems and acoustic warfare, the Russian leader specified. “Advanced power units and navigation devices are installed on the vessel based on the latest design solutions. Work and recreation facilities for the crew have been significantly improved,” he concluded.